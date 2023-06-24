Шигарзада Валитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шигарзада Валитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габрахман

Отец ребёнка: Усманов Усман Бикчентаевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Усманов Мухаметшариф Усманович

Отец ребёнка: Усманов Усман Бикчентаевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Усманов Фазлымухамет Усманович

Отец ребёнка: Усманов Усман Бикчентаевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Усманов Хуснетдин Усманович

Отец ребёнка: Усманов Усман Бикчентаевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Бикчентаев Насретдин Усманович

Отец ребёнка: Усманов Усман Бикчентаевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Шамсетдин

Отец ребёнка: Усманов Усман Бикчентаевич

Смерть
Неизвестно

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