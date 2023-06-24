Шигарзада Валитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габрахман
Отец ребёнка: Усманов Усман Бикчентаевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Усманов Мухаметшариф Усманович
Отец ребёнка: Усманов Усман Бикчентаевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Усманов Фазлымухамет Усманович
Отец ребёнка: Усманов Усман Бикчентаевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Усманов Хуснетдин Усманович
Отец ребёнка: Усманов Усман Бикчентаевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Бикчентаев Насретдин Усманович
Отец ребёнка: Усманов Усман Бикчентаевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Шамсетдин
Отец ребёнка: Усманов Усман Бикчентаевич
Смерть
Неизвестно