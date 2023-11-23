Морев Семён Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морев Семён Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Ситин Андрей Иоаннов

Мать: (Ситина) Анна Андреева

Родился в семье дьякона села Покровского на Сити Мологского уезда Андрея Ситина. С 1814 года обучался в Мологском приходском училище, а затем — в Ярославской духовной семинарии, из среднего отделения ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Кирехоть Романов-Борисоглебского уезда
Смерть
Неизвестно

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