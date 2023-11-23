Морев Семён Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Ситин Андрей Иоаннов
Мать: (Ситина) Анна Андреева
Родился в семье дьякона села Покровского на Сити Мологского уезда Андрея Ситина. С 1814 года обучался в Мологском приходском училище, а затем — в Ярославской духовной семинарии, из среднего отделения ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Кирехоть Романов-Борисоглебского уезда
Смерть
Неизвестно