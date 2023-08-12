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Мыльникова Александра Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

12.10.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мыльников Андрей Петрович

Отец ребёнка: Мыльников Петр Куприянович

Рождение ребёнка
22.07.1920

Дочь: Санникова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Мыльников Петр Куприянович

Смерть
12.10.1964

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