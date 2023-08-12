Мыльникова Александра Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти12.10.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мыльников Андрей Петрович
Отец ребёнка: Мыльников Петр Куприянович
Рождение ребёнка
22.07.1920
Дочь: Санникова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Мыльников Петр Куприянович
Смерть
12.10.1964