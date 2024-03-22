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Базюк Домна Антоновна

Место рождения

Яшалта, Яшалтинский муниципальный район, Республика Калмыкия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.08.1974

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Яшалта, Яшалтинский муниципальный район, Республика Калмыкия
Поселок Красный Маныч
Рождение ребёнка
14.03.1911

Дочь: Головченко Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Костриков Иван

Рождение ребёнка
08.01.1914

Дочь: Базюк Нина Ивановна

Отец ребёнка: Костриков Иван

Рождение ребёнка
25.11.1918

Сын: Базюк Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Костриков Иван

Яшалта, Яшалтинский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
16.10.1925

Дочь: Соболева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Костриков Иван

Яшалта, Яшалтинский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
10.11.1928

Дочь: Бурносова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Костриков Иван

Яшалта, Яшалтинский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Базюк Иван Иванович

Отец ребёнка: Костриков Иван

Яшалта, Яшалтинский муниципальный район, Республика Калмыкия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костриков Иван

Смерть
02.08.1974
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