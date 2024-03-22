Базюк Домна Антоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.08.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Поселок Красный Маныч
Рождение ребёнка
14.03.1911
Дочь: Головченко Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Костриков Иван
Рождение ребёнка
08.01.1914
Дочь: Базюк Нина Ивановна
Отец ребёнка: Костриков Иван
Рождение ребёнка
25.11.1918
Отец ребёнка: Костриков Иван
Рождение ребёнка
16.10.1925
Дочь: Соболева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Костриков Иван
Рождение ребёнка
10.11.1928
Дочь: Бурносова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Костриков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Базюк Иван Иванович
Отец ребёнка: Костриков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костриков Иван
Смерть
02.08.1974