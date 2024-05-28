Козлова Марфа Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти01.06.1972
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Козлов Фёдор
Рождение ребёнка
14.01.1929
Дочь: Колесникова Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Колесников Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
21.12.1930
Дочь: Колесникова Анна (Онька) Фёдоровна
Отец ребёнка: Колесников Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
16.07.1933
Сын: Колесников Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Колесников Фёдор Фёдорович
Смерть
01.06.1972