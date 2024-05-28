Козлова Марфа Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова Марфа Фёдоровна

Козлова Марфа Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

01.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Козлов Фёдор

Мать: Козлова Милавида Прожила 94 года

Рождение ребёнка
14.01.1929

Дочь: Колесникова Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Колесников Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
21.12.1930

Дочь: Колесникова Анна (Онька) Фёдоровна

Отец ребёнка: Колесников Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
16.07.1933

Сын: Колесников Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Колесников Фёдор Фёдорович

Смерть
01.06.1972

Мы используем куки для улучшения работы сайта.