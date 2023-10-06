(Бонько) Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бонько) Параскева Андреевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

28.10.1893

Дата смерти

30.10.1894

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1893

Отец: Бонько Андрей Потапович

Мать: Бонько Мария Федотовна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
30.10.1894
Харьковская губерния, Российская империя
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