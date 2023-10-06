(Бонько) Параскева Андреевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения28.10.1893
Дата смерти30.10.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1893
Отец: Бонько Андрей Потапович
Мать: Бонько Мария Федотовна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
30.10.1894
Харьковская губерния, Российская империя