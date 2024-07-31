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Маслов Авраам

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Маслов Тимофей

Мать: (Рубекина) Параскева Петровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Глушкова) Елизавета Феофановна

Рождение ребёнка
29.10.1909

Дочь: (Маслова) Параскева

Мать ребёнка: (Глушкова) Елизавета Феофановна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Маслова) Татьяна

Мать ребёнка: (Глушкова) Елизавета Феофановна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.11.1913

Дочь: (Маслова) Матрена

Мать ребёнка: (Глушкова) Елизавета Феофановна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.04.1916

Дочь: (Маслова) Елена

Мать ребёнка: (Глушкова) Елизавета Феофановна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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