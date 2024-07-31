Маслов Авраам
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Маслов Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1909
Дочь: (Маслова) Параскева
Мать ребёнка: (Глушкова) Елизавета Феофановна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Маслова) Татьяна
Мать ребёнка: (Глушкова) Елизавета Феофановна
Рождение ребёнка
17.11.1913
Дочь: (Маслова) Матрена
Мать ребёнка: (Глушкова) Елизавета Феофановна
Рождение ребёнка
21.04.1916
Дочь: (Маслова) Елена
Мать ребёнка: (Глушкова) Елизавета Феофановна
Смерть
Неизвестно