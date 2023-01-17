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Колот Захар Иванович

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

05.09.1903 ст.

Дата смерти

31.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1903 ст.

Отец: Колот Иван Митрофанович

Мать: Колот Мария Дионисовна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
24.01.1923 ст.

Жена: Колот Аксинья Григорьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.08.1924

Дочь: Греченко Екатерина Захаровна

Мать ребёнка: Колот Аксинья Григорьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.12.1926

Дочь: Дубинина Любовь Захаровна

Мать ребёнка: Колот Аксинья Григорьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.11.1928

Дочь: Шешина Валентина Захаровна

Мать ребёнка: Колот Аксинья Григорьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Колот Виталий Захарович

Мать ребёнка: Колот Аксинья Григорьевна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Смерть
31.10.1937
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Расстрелян по приговору тройки по ЗапСибКраю. Реабилитирован за отсутствием состава преступления
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