Колот Захар Иванович
Место рождения
Дата рождения05.09.1903 ст.
Дата смерти31.10.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1903 ст.
Отец: Колот Иван Митрофанович
Мать: Колот Мария Дионисовна
Бракосочетание
24.01.1923 ст.
Рождение ребёнка
01.08.1924
Дочь: Греченко Екатерина Захаровна
Мать ребёнка: Колот Аксинья Григорьевна
Рождение ребёнка
27.12.1926
Дочь: Дубинина Любовь Захаровна
Мать ребёнка: Колот Аксинья Григорьевна
Рождение ребёнка
18.11.1928
Дочь: Шешина Валентина Захаровна
Мать ребёнка: Колот Аксинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Колот Аксинья Григорьевна
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Смерть
31.10.1937
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Расстрелян по приговору тройки по ЗапСибКраю. Реабилитирован за отсутствием состава преступления