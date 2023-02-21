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Чурилин Галактион Васильев

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Место рождения

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Чурилин Василий Минаев

Мать: Арестина

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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