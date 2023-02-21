Петухова Мавра Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова Мавра Епифановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

1886

Пол

Женский

Добавил:

ФП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Петухов Савва Иванович

Отец ребёнка: Петухов Иван Васильевич

Жигиново, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Петухов Петр Иванович

Отец ребёнка: Петухов Иван Васильевич

Жигиново, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1849

Сын: Петухов Пахом Иванович

Отец ребёнка: Петухов Иван Васильевич

Жигиново, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Иван Васильевич

Смерть
1886
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