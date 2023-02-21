Петухова Мавра Епифановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Петухов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Петухов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Петухов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1886