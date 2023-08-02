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Лицуков Петр Кириллович
Лицуков Петр Кириллович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.07.1938
Пол
Мужской
Отец
Лицуков Кирилл Авильевич
1885 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1938
Отец:
Лицуков Кирилл Авильевич
Мать: не указана
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