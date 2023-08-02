Лицуков Петр Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лицуков Петр Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1938

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1938

Отец: Лицуков Кирилл Авильевич

Мать: не указана

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