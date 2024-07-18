Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Макар Михайлович
Мать ребёнка: Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Агафья Михайловна
Смерть
До 1782