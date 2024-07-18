Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1715 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Макар Михайлович

Мать ребёнка: Агафья Михайловна

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1752

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Агафья Михайловна

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
До 1782

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