Лукомский Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукомский Александр Сергеевич

Лукомский Александр Сергеевич

avatar

Место рождения

Полтавская губерния

Дата рождения

22.07.1868

Дата смерти

25.01.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтавская губерния
Смерть
25.01.1939
г. Париж, Франция
Место жительства
По 1939
г. Париж, Франция
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close