Лукомский Александр Сергеевич
Место рожденияПолтавская губерния
Дата рождения22.07.1868
Дата смерти25.01.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Полтавская губерния
Смерть
25.01.1939
г. Париж, Франция
Место жительства
По 1939
г. Париж, Франция