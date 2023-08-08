Кузук Зиновия (Женча Радева) Радкова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.09.1858
Сын: Кузук Тодор Танасов
Отец ребёнка: Кузук Танас Стоянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузук Иван Танасов
Отец ребёнка: Кузук Танас Стоянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузук Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Кузук Танас Стоянов
Смерть
Неизвестно