Кузук Зиновия (Женча Радева) Радкова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузук Зиновия (Женча Радева) Радкова

Кузук Зиновия (Женча Радева) Радкова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1858

Сын: Кузук Тодор Танасов

Отец ребёнка: Кузук Танас Стоянов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузук Иван Танасов

Отец ребёнка: Кузук Танас Стоянов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузук Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Кузук Танас Стоянов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close