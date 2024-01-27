Султанова Руфина Гайнетдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1972
ПолЖенский
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1972
Отец: Биккулов Гайнетдин Бадриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.04.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.03.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности