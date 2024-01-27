Султанова Руфина Гайнетдиновна 13.03.1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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Султанова Руфина Гайнетдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1972

Отец: Биккулов Гайнетдин Бадриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.04.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.03.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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