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Пилагея Андреева

Место рождения

Верхния Котлы, Зюзинская волость, Московский уезд

Дата рождения

Около 1795 ст.

Дата смерти

05.05.1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхния Котлы, Зюзинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Илюшин Алексей Ильич

Верхния Котлы, Зюзинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Илюшин Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Илюшин Алексей Ильич

Верхния Котлы, Зюзинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Прохор Алексеев

Отец ребёнка: Илюшин Алексей Ильич

Верхния Котлы, Зюзинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Варвара Алексеева

Отец ребёнка: Илюшин Алексей Ильич

Верхния Котлы, Зюзинская волость, Московский уезд
Смерть
05.05.1842

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