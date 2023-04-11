Пилагея Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795 ст.
Дата смерти05.05.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Илюшин Алексей Ильич
Рождение ребёнка
Около 1823
Отец ребёнка: Илюшин Алексей Ильич
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Прохор Алексеев
Отец ребёнка: Илюшин Алексей Ильич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Варвара Алексеева
Отец ребёнка: Илюшин Алексей Ильич
Смерть
05.05.1842