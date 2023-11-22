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Смехнова Юстиния Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Смехнов Иван Ильич

Рождение ребёнка
25.01.1912

Сын: Смехнов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Смехнов Иван Ильич

Рождение ребёнка
08.01.1913

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Смехнов Иван Ильич

Рождение ребёнка
20.02.1915

Сын: Смехнов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Смехнов Иван Ильич

Бракосочетание
23.02.1918

Муж: Куренка Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смехнов Иван Ильич

Смерть
Неизвестно
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