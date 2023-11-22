Смехнова Юстиния Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Смехнов Иван Ильич
Рождение ребёнка
25.01.1912
Сын: Смехнов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Смехнов Иван Ильич
Рождение ребёнка
08.01.1913
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Смехнов Иван Ильич
Рождение ребёнка
20.02.1915
Отец ребёнка: Смехнов Иван Ильич
Бракосочетание
23.02.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смехнов Иван Ильич
Смерть
Неизвестно