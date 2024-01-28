Зародов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1963
Дата смерти2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2007
Причина смерти: инсульт