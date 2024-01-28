Зародов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зародов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Зародов Николай Михайлович

Мать: Зародова (Прозоркина) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2007
Причина смерти: инсульт

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