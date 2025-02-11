(Шабайкина) Матрена Ивановна 04.11.1888 — найти родственников по фамилии на Familio

(Шабайкина) Матрена Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 04.11.1888, Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 06.06.1890, Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Шабайкин Иван Степанович25.01.1860 г.р.
Мать
Шабайкина Татьяна Леонтьевна1858 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1888

Отец: Шабайкин Иван Степанович

Мать: Шабайкина Татьяна Леонтьевна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
06.06.1890
Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

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