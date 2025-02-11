(Шабайкина) Матрена Ивановна
женский, родилась 04.11.1888, Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 06.06.1890, Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецШабайкин Иван Степанович25.01.1860 г.р.
МатьШабайкина Татьяна Леонтьевна1858 г.р.
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Рождение
04.11.1888
Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
06.06.1890
Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область