Бурдей Агафья Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдей Агафья Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Бурдей Евсей Ефстафьевич

Отец ребёнка: Бурдей Ефстафий Иванович

Рождение ребёнка
1729

Сын: Бурдей Герасим Ефставьевич

Отец ребёнка: Бурдей Ефстафий Иванович

Рождение ребёнка
1730

Сын: Бурдей Илья Ефстафьевич

Отец ребёнка: Бурдей Ефстафий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурдей Ефстафий Иванович

Смерть
Неизвестно
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