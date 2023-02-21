Бурдей Агафья Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Отец ребёнка: Бурдей Ефстафий Иванович
Рождение ребёнка
1729
Сын: Бурдей Герасим Ефставьевич
Отец ребёнка: Бурдей Ефстафий Иванович
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Бурдей Ефстафий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно