Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1665 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Алексеев

Рождение ребёнка
1690

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Алексеев

Иван Алексеевич (1690 — 1747) Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Алексея Алексеевича. Служил священником в том же селе. О жене его данных нет. Дети: Савва... Показать все
Рождение ребёнка
1697

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Алексеев

Василий Алексеевич (1697 — ?) Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Алексея Алексеевича. Служил дьячком в том же селе. О жене его данных нет. Дети: Федор (17... Показать все
Рождение ребёнка
1707

Сын: Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Алексеев

Смерть
Неизвестно

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