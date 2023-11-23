Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Алексеев
Рождение ребёнка
1690
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Алексеев
Иван Алексеевич (1690 — 1747) Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Алексея Алексеевича. Служил священником в том же селе. О жене его данных нет. Дети: Савва... Показать все
Рождение ребёнка
1697
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Алексеев
Василий Алексеевич (1697 — ?) Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Алексея Алексеевича. Служил дьячком в том же селе. О жене его данных нет. Дети: Федор (17... Показать все
Рождение ребёнка
1707
Сын: Михаил Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Алексеев
Смерть
Неизвестно