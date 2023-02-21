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Брикнер Павел Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено ?.11.1833 ст.

Дата смерти

10.01.1834 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1811 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЦ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.11.1833 ст.

Отец: Брикнер Василий Стефанович

Мать: не указана

Сын унтер-шихтмейстера на Юго-Камском заводе. Дата высчитана по дате смерти.
Смерть
10.01.1834 ст.
Умер в 2 месяца. Запись в МК Троицкой церкви Юго-Камского завода.
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