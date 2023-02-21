Брикнер Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено ?.11.1833 ст.
Дата смерти10.01.1834 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено ?.11.1833 ст.
Отец: Брикнер Василий Стефанович
Мать: не указана
Сын унтер-шихтмейстера на Юго-Камском заводе. Дата высчитана по дате смерти.
Смерть
10.01.1834 ст.
Умер в 2 месяца. Запись в МК Троицкой церкви Юго-Камского завода.