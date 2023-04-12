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Анастасия Савельевна
Анастасия Савельевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Савва Логинович
Мать
Марья Силовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Савва Логинович
Мать:
Марья Силовна
Смерть
Неизвестно
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