Синицын Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицын Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синицына Наталья

Мать ребёнка: Сереброва Тамара Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синицын Андрей

Мать ребёнка: Сереброва Тамара Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синицына Ольга

Мать ребёнка: Сереброва Тамара Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сереброва Тамара Юрьевна

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