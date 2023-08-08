Синицын Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синицына Наталья
Мать ребёнка: Сереброва Тамара Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синицын Андрей
Мать ребёнка: Сереброва Тамара Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синицына Ольга
Мать ребёнка: Сереброва Тамара Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сереброва Тамара Юрьевна