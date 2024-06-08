Чернышева (Ханзеева) Екатерина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1869
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1869
Отец: Ханзеев Тихон Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чернышев Иван Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чернышев Иван Артемьевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Подсосенная Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Чернышев Иван Артемьевич
Смерть
После 1915