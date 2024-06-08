Чернышева (Ханзеева) Екатерина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Ханзеева) Екатерина Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1869

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1869

Отец: Ханзеев Тихон Афанасьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Иван Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Федор Иванович

Отец ребёнка: Чернышев Иван Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Даниил Иванович

Отец ребёнка: Чернышев Иван Артемьевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Подсосенная Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Чернышев Иван Артемьевич

Смерть
После 1915

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