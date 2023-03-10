Солодовников (Солодовников) Матрёна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Солодовников Григорий Фокеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
1947
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев