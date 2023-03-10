Солодовников (Солодовников) Матрёна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Солодовников) Матрёна Григорьевна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1930

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Солодовников Григорий Фокеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
1947
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев

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