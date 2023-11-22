Саитов Замфур (Василий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саитов Замфур (Василий)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эльвира

Мать ребёнка: Саитова Зайтуна (Зина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Ленария (Лена)

Мать ребёнка: Саитова Зайтуна (Зина)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саитова Зайтуна (Зина)

Работа или профессия
Неизвестно
Сменный нормировщик на шахте
Смерть
Неизвестно
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