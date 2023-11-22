Саитов Замфур (Василий)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эльвира
Мать ребёнка: Саитова Зайтуна (Зина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Ленария (Лена)
Мать ребёнка: Саитова Зайтуна (Зина)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саитова Зайтуна (Зина)
Работа или профессия
Неизвестно
Сменный нормировщик на шахте
Смерть
Неизвестно