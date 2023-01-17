Усманов Мунир
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усманов ?
Мать: Каримова Фаткия
Рождение ребёнка
1957
Сын: Усманов Венер
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2010