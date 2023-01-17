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Усманов Мунир

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Место рождения

Старохалилово, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

1902 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усманов ?

Мать: Каримова Фаткия

Старохалилово, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1957

Сын: Усманов Венер

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
2010
Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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