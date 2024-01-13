Парахня Осип Яковлевич
Место рожденияд. Кремок, Житинская вол., Бобруйский уезд, Минская губ.
Дата рождения03.04.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1871
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парахня Константин Иосифович
Мать ребёнка: Парахня Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Парахня Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Парахня Анна Петровна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Парахня) Алеся Иосифовна
Мать ребёнка: Парахня Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1900
Мать ребёнка: Парахня Анна Петровна
Рождение ребёнка
26.01.1904
Сын: Парахня Владимир Иосифович
Мать ребёнка: Парахня Анна Петровна
Рождение ребёнка
09.08.1908
Мать ребёнка: Парахня Анна Петровна
Рождение ребёнка
16.10.1910
Мать ребёнка: Парахня Анна Петровна
Рождение ребёнка
18.09.1912
Дочь: Матусевич (Парахня) Надежда
Мать ребёнка: Парахня Анна Петровна
Смерть
Неизвестно