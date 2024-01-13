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Парахня Осип Яковлевич

Место рождения

д. Кремок, Житинская вол., Бобруйский уезд, Минская губ.

Дата рождения

03.04.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1871

Отец: Порохня Яков Кузьмич

Мать: Порохня (Бискупова) Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парахня Константин Иосифович

Мать ребёнка: Парахня Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парахня Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парахня Анна Петровна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Парахня) Алеся Иосифовна

Мать ребёнка: Парахня Анна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Парахня Пётр Иосифович

Мать ребёнка: Парахня Анна Петровна

Рождение ребёнка
26.01.1904

Сын: Парахня Владимир Иосифович

Мать ребёнка: Парахня Анна Петровна

Рождение ребёнка
09.08.1908

Сын: Парахня Иван Иосифович

Мать ребёнка: Парахня Анна Петровна

Рождение ребёнка
16.10.1910

Сын: Парахня Андрей Иосифович

Мать ребёнка: Парахня Анна Петровна

Рождение ребёнка
18.09.1912

Дочь: Матусевич (Парахня) Надежда

Мать ребёнка: Парахня Анна Петровна

Смерть
Неизвестно

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