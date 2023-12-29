Философова Ирина Андреева
Место рожденияВладимирская обл. Russian Federation
Дата рождения1755
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дочь купца
Рождение ребёнка
26.02.1781
Дочь: (Философова) Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Философов Яков Васильев
Рождение ребёнка
1782
Сын: Философов Алексей Яковлев
Отец ребёнка: Философов Яков Васильев
Рождение ребёнка
08.01.1785
Отец ребёнка: Философов Яков Васильев
Рождение ребёнка
07.06.1789
Дочь: (Философова) Марья Яковлева
Отец ребёнка: Философов Яков Васильев
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Философов Яков Васильев
Смерть
1793