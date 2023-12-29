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Философова Ирина Андреева

Место рождения

Владимирская обл. Russian Federation

Дата рождения

1755

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
дочь купца
Рождение ребёнка
26.02.1781

Дочь: (Философова) Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Философов Яков Васильев

Рождение ребёнка
1782

Сын: Философов Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Философов Яков Васильев

Рождение ребёнка
08.01.1785

Сын: Философов Павел Яковлев

Отец ребёнка: Философов Яков Васильев

Рождение ребёнка
07.06.1789

Дочь: (Философова) Марья Яковлева

Отец ребёнка: Философов Яков Васильев

Рождение ребёнка
1791

Сын: Философов Петр Яковлев

Отец ребёнка: Философов Яков Васильев

Смерть
1793

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