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Цыганкова (...) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

13.03.1864 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1820

Муж: Цыганков Тит Иванович

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1821

Сын: Цыганков Иоанн Титов

Отец ребёнка: Цыганков Тит Иванович

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти и браке.
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Цыганкова) Харитина Титова

Отец ребёнка: Цыганков Тит Иванович

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Кутневская (Цыганкова) Анастасия Титова

Отец ребёнка: Цыганков Тит Иванович

Исходя из возраста, указанного в записи о смерти и браке.
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Крадченко (Цыганкова) Акилина Титова

Отец ребёнка: Цыганков Тит Иванович

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
13.03.1864 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
15.03.1864 ст.
Кривоносовка, Сумська область
На приходском кладбище.

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