Цыганкова (...) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти13.03.1864 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1820
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1821
Сын: Цыганков Иоанн Титов
Отец ребёнка: Цыганков Тит Иванович
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти и браке.
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Цыганкова) Харитина Титова
Отец ребёнка: Цыганков Тит Иванович
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Кутневская (Цыганкова) Анастасия Титова
Отец ребёнка: Цыганков Тит Иванович
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти и браке.
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Крадченко (Цыганкова) Акилина Титова
Отец ребёнка: Цыганков Тит Иванович
Смерть
13.03.1864 ст.
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
15.03.1864 ст.
На приходском кладбище.