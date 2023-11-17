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Коноплев Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1908 ст.

Дата смерти

17.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1908 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1934

Сын: Коноплев Генадий Иванович

Мать ребёнка: Кожевникова Елизавета (И)осип(ф)овна

Рождение ребёнка
11.01.1936

Сын: Коноплев Николай Иванович

Мать ребёнка: Кожевникова Елизавета (И)осип(ф)овна

Рождение ребёнка
24.03.1940

Дочь: Сентякова Олимпиада Ивановна

Мать ребёнка: Кожевникова Елизавета (И)осип(ф)овна

Бракосочетание
До 1941

Жена: Кожевникова Елизавета (И)осип(ф)овна

Смерть
17.09.1942
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