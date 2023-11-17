Коноплев Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1908 ст.
Дата смерти17.09.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.02.1934
Сын: Коноплев Генадий Иванович
Мать ребёнка: Кожевникова Елизавета (И)осип(ф)овна
Рождение ребёнка
11.01.1936
Сын: Коноплев Николай Иванович
Мать ребёнка: Кожевникова Елизавета (И)осип(ф)овна
Рождение ребёнка
24.03.1940
Дочь: Сентякова Олимпиада Ивановна
Мать ребёнка: Кожевникова Елизавета (И)осип(ф)овна
Бракосочетание
До 1941
Смерть
17.09.1942