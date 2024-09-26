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Попов Пётр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1905

Дата смерти

09.12.1967

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1905

Отец: Попов Василий

Мать: Попова ?

Рождение ребёнка
28.01.1929

Дочь: Дейнега (Попова) Нина Петровна

Мать ребёнка: Попова (Куликова) Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
05.10.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Куликова) Екатерина Яковлевна

Смерть
09.12.1967

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