Попов Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1905
Дата смерти09.12.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1905
Отец: Попов Василий
Мать: Попова ?
Рождение ребёнка
28.01.1929
Дочь: Дейнега (Попова) Нина Петровна
Мать ребёнка: Попова (Куликова) Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
05.10.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова (Куликова) Екатерина Яковлевна
Смерть
09.12.1967