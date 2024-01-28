Марфа Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Михайлович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Иван Никитич

Отец ребёнка: Никита Михайлович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Никифор Никитич

Отец ребёнка: Никита Михайлович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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