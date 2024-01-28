Марфа Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Иван Никитич
Отец ребёнка: Никита Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Никифор Никитич
Отец ребёнка: Никита Михайлович
Смерть
Неизвестно