Минкә — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинкә

Минкә

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Между 1816 и 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Гайнетдин Бәкер улы

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Старые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Фазлетдин Бәкер углы

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Старые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Между 1816 и 1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close