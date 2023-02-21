Минкә
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиМежду 1816 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Гайнетдин Бәкер улы
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Фазлетдин Бәкер углы
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Между 1816 и 1834