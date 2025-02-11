Ульянина (Мякинина) Анна Семеновна 1735 — найти родственников по фамилии на Familio

Ульянина (Мякинина) Анна Семеновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1735

Дети
(Ульянина) Екатерина Васильевна1750 г.р.
Ульянин Самойла Васильев1762 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ульянина) Самойла Васильевна

Отец ребёнка: Ульянин Василий Никитич

Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Ульянина) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Ульянин Василий Никитич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Ульянин Самойла Васильев

Отец ребёнка: Ульянин Василий Никитич

Рождение ребёнка
1765

Сын: Ульянин Порфирий Васильевич

Отец ребёнка: Ульянин Василий Никитич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Ульянин (Ульянов) Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ульянин Василий Никитич

Андросово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.