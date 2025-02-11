Ульянина (Мякинина) Анна Семеновна
женский, родилась 1735
Дети
(Ульянина) Екатерина Васильевна1750 г.р.
Ульянин Самойла Васильев1762 г.р.Показать еще 3
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Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ульянина) Самойла Васильевна
Отец ребёнка: Ульянин Василий Никитич
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Ульянина) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Ульянин Василий Никитич
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Ульянин Василий Никитич
Рождение ребёнка
1765
Сын: Ульянин Порфирий Васильевич
Отец ребёнка: Ульянин Василий Никитич
Рождение ребёнка
1769
Сын: Ульянин (Ульянов) Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ульянин Василий Никитич
Андросово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область