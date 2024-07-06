Щербинин Федот
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти14.12.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Щербинин Лазарь Галактионович
Мать: Александра Петровна
Дочь: Щербинина Евдокия Федотовна
Мать ребёнка: не указана
Сын: Щербинин Устин (Иустин) Федотович
Мать ребёнка: Щербинина Федосия Венединктовна
Дочь: Семухина (Щербинина) Анна Федотовна
Мать ребёнка: Щербинина Федосия Венединктовна
Дочь: (Щербинина) Екатерина
Мать ребёнка: Щербинина Федосия Венединктовна
Сын: Щербинин Феофил
Мать ребёнка: Щербинина Федосия Венединктовна
Дочь: Щербинина Ксения Федотовна
Мать ребёнка: Марфа Максимовна/Михайловна
Дочь: Щербинина Евдокия Федотовна
Мать ребёнка: Марфа Максимовна/Михайловна
Сын: Щербинин мертворожденный сын
Мать ребёнка: Марфа Максимовна/Михайловна
Сын: Щербинин Виктор
Мать ребёнка: Марфа Максимовна/Михайловна
Сын: Щербинин Яким
Мать ребёнка: Марфа Максимовна/Михайловна