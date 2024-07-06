Щербинин Федот 1801 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щербинин Федот

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Место рождения

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1801

Дата смерти

14.12.1860

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Щербинин Лазарь Галактионович

Мать: Александра Петровна

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Максимовна/Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербинина Федосия Венединктовна

Рождение ребёнка
31.07.1819

Дочь: Щербинина Евдокия Федотовна

Мать ребёнка: не указана

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
того починка солдатка Дарья Харламова Стародубцева
Рождение ребёнка
30.05.1827

Сын: Щербинин Устин (Иустин) Федотович

Мать ребёнка: Щербинина Федосия Венединктовна

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Крещение 31.05. Восприемник д. Мерзляковской крестьянин Крысанф Иовлев Созинов
Рождение ребёнка
27.01.1830

Дочь: Семухина (Щербинина) Анна Федотовна

Мать ребёнка: Щербинина Федосия Венединктовна

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Крестная: той же деревни крестьянина Афанасия Новоселова дочь девка Варвара
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Щербинина) Екатерина

Мать ребёнка: Щербинина Федосия Венединктовна

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1835

Сын: Щербинин Феофил

Мать ребёнка: Щербинина Федосия Венединктовна

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
мать указана Феодосия Семеновна, крестный той же деревни Карпа Харлампиев Стародубцов
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Щербинина Ксения Федотовна

Мать ребёнка: Марфа Максимовна/Михайловна

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Щербинина Евдокия Федотовна

Мать ребёнка: Марфа Максимовна/Михайловна

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1856

Сын: Щербинин мертворожденный сын

Мать ребёнка: Марфа Максимовна/Михайловна

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1857

Сын: Щербинин Виктор

Мать ребёнка: Марфа Максимовна/Михайловна

МК 1857г. с.Круглыжи 237-73-246, л. 101об. Крестный той же деревни Стефан Васильев Щербинин
Рождение ребёнка
1859

Сын: Щербинин Яким

Мать ребёнка: Марфа Максимовна/Михайловна

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
14.12.1860
Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Причина смерти: от натуральной

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