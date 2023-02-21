Марфа Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1738 г.р.

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.

Сын: Щучкин Еким Михайлович

Отец ребёнка: Щучкин Михайло Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.

Сын: Щучкин Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Щучкин Михайло Иванович

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Щучкин Федосий Михайлович

Отец ребёнка: Щучкин Михайло Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щучкин Михайло Иванович

Смерть
Неизвестно
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