Марфа Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.
Отец ребёнка: Щучкин Михайло Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.
Сын: Щучкин Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Щучкин Михайло Иванович
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Щучкин Федосий Михайлович
Отец ребёнка: Щучкин Михайло Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно