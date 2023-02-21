Крайнов (Немнонов) Федор Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1791
Отец: Крайнов (немнонов) Степан Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Мария Федорова
Мать ребёнка: Крайнова (немнонова) Ирина Тимофеева
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Куракина Ирина Федорова
Мать ребёнка: Крайнова (немнонова) Ирина Тимофеева
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Акулина Федорова
Мать ребёнка: Крайнова (немнонова) Ирина Тимофеева
Рождение ребёнка
1831
Сын: Крайнов (немнонов) Александр Федоров
Мать ребёнка: Крайнова (немнонова) Ирина Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно