Крайнов (Немнонов) Федор Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнов (Немнонов) Федор Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791

Отец: Крайнов (немнонов) Степан Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мария Федорова

Мать ребёнка: Крайнова (немнонова) Ирина Тимофеева

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Куракина Ирина Федорова

Мать ребёнка: Крайнова (немнонова) Ирина Тимофеева

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Акулина Федорова

Мать ребёнка: Крайнова (немнонова) Ирина Тимофеева

Рождение ребёнка
1831

Сын: Крайнов (немнонов) Александр Федоров

Мать ребёнка: Крайнова (немнонова) Ирина Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крайнова (немнонова) Ирина Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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