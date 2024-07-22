Стаматов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стаматов Георгий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
193
Сын: Стаматов Николай
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно