Стаматов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаматов Михаил

Стаматов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стаматов Георгий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
193

Сын: Стаматов Николай

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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