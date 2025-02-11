Матрёна Евдокимова 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Матрёна Евдокимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1828

умерла Неизвестно

Супруги
Кузьма Афанасьев1834 г.р.
Дети
Аксинья Кузьмина1850 г.р.
Фёдор Кузьмин1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Афанасьев

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Аксинья Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Афанасьев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Сын: Фёдор Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Афанасьев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Смерть
Неизвестно

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