Матрёна Евдокимова
женский, родилась 1828
умерла Неизвестно
Супруги
Кузьма Афанасьев1834 г.р.
Дети
Аксинья Кузьмина1850 г.р.
Фёдор Кузьмин1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Афанасьев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Аксинья Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Афанасьев
Рождение ребёнка
1856
Сын: Фёдор Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Афанасьев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно