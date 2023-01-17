Томский (Митяев) Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томский (Митяев) Семен Иванович

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Место рождения

Медынь, Медынский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

08.01.1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Медынь, Медынский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
08.01.1914
Тула, город Тула, Тульская область
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