Томский (Митяев) Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти08.01.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
08.01.1914