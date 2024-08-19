Яшин Алексей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшин Алексей Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1986

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

1953 г.р.

Жена

1981 г.р.

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1986

Отец: Яшин Константин Семёнович

Мать: Яшина Антонина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яшина Наталья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.09.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яшина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
09.04.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яшина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
09.04.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яшина Наталья Ивановна

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