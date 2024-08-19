Яшин Алексей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1986
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яшина Наталья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.09.2010
Рождение ребёнка
09.04.2020
Рождение ребёнка
09.04.2020