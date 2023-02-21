Бураков Степан Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бураков Степан Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

24.09.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1930

Сын: Бураков Виктор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Отбывал наказание в тюрьме г. Воркута. Родился в городе Шахты Ростовская область. Работал в Соколовке . Проживал в первом браке с Анастасией. Родили моего отца Юрия и тетю Люду. Умер в станице Нижне-Ч... Показать все
Смерть
24.09.1979
город Шахты Ростовская область
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