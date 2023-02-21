Бураков Степан Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1900
Дата смерти24.09.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1930
Сын: Бураков Виктор Степанович
Мать ребёнка: не указана
Шахты, город Шахты, Ростовская область
Отбывал наказание в тюрьме г. Воркута. Родился в городе Шахты Ростовская область. Работал в Соколовке . Проживал в первом браке с Анастасией. Родили моего отца Юрия и тетю Люду. Умер в станице Нижне-Ч... Показать все
Смерть
24.09.1979
город Шахты Ростовская область