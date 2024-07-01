Юсупов Геннадий Иммамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупов Геннадий Иммамович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.05.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скудякова (Юсупова) Екатерина Геннадьевна

Мать ребёнка: Большакова (Большакова) Рита Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юсупов Константин Геннадьевич

Мать ребёнка: Большакова (Большакова) Рита Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова (Большакова) Рита Николаевна

Смерть
Неизвестно

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