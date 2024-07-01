Юсупов Геннадий Иммамович
Место рождения
Дата рождения22.05.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скудякова (Юсупова) Екатерина Геннадьевна
Мать ребёнка: Большакова (Большакова) Рита Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юсупов Константин Геннадьевич
Мать ребёнка: Большакова (Большакова) Рита Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно