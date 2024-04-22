Подсевалова (Романова) Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подсевалова (Романова) Пелагея Федоровна

Место рождения

Красная Московка, Ставропольский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1845 г.р.

Дети

Добавил:

ЛФ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Красная Московка, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
Около 1866 ст.

Муж: Подсевалов Алексей Михайлович

Красная Московка, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
09.03.1885 ст.

Дочь: Грызунова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Подсевалов Алексей Михайлович

Красная Московка, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Родилась д. Барская Московка, где именно она была, на карте найти не могу. Но в д. Московка упоминание фамилии Подсеваловы также имеется.
Смерть
Неизвестно
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