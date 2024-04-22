Подсевалова (Романова) Пелагея Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Бракосочетание
Около 1866 ст.
Рождение ребёнка
09.03.1885 ст.
Дочь: Грызунова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Подсевалов Алексей Михайлович
Родилась д. Барская Московка, где именно она была, на карте найти не могу. Но в д. Московка упоминание фамилии Подсеваловы также имеется.
Смерть
Неизвестно