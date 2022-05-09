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Неганов Артем Юрьевич
Неганов Артем Юрьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.05.2022
Пол
Мужской
Отец
Неганов Юрий Александрович
1987 г.р.
Мать
Неганова (Игнатова) Регина Валентиновна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.2022
Отец:
Неганов Юрий Александрович
Мать:
Неганова Регина Валентиновна
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