Баширов Вадим Ахтямович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.2015
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
23.04.2015
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.11.2017
Дочь: Баширова Валерия Вадимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.12.2020
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности