Баширов Вадим Ахтямович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баширов Вадим Ахтямович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
03.06.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.2015

Сын: Баширов Тимур Вадимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
23.04.2015

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.11.2017

Дочь: Баширова Валерия Вадимовна

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Рождение ребёнка
23.12.2020

Сын: Баширов Клим Вадимович

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