zu Hohenlohe-Weikersheim Albrecht I.
Место рожденияOf,Weikersheim,Jagstkreis,Württemberg
Дата рожденияОколо 1368
Дата смерти15.06.1429
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1368
Бракосочетание
Около 1413
Рождение ребёнка
Около 1416
Сын: zu Hohenlohe-Weikersheim Kraft V.
Мать ребёнка: zu Hohenlohe-Weikersheim (von Hanau-Münzenberg) Elisabeth
Рождение ребёнка
Около 1420
Дочь: von Hohenlohe-Weikersheim (von Hohenlohe-Weikersheim) Elisabeth
Мать ребёнка: zu Hohenlohe-Weikersheim (von Hanau-Münzenberg) Elisabeth
Смерть
15.06.1429
Похороны
Неизвестно