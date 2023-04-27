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zu Hohenlohe-Weikersheim Albrecht I.

Место рождения

Of,Weikersheim,Jagstkreis,Württemberg

Дата рождения

Около 1368

Дата смерти

15.06.1429

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1368

Отец: von Hohenlohe-Weikersheim Kraft III.

Мать: von Leuchtenberg (von Leuchtenberg) Anna

Бракосочетание
Около 1413

Жена: zu Hohenlohe-Weikersheim (von Hanau-Münzenberg) Elisabeth

Рождение ребёнка
Около 1416

Сын: zu Hohenlohe-Weikersheim Kraft V.

Мать ребёнка: zu Hohenlohe-Weikersheim (von Hanau-Münzenberg) Elisabeth

Рождение ребёнка
Около 1420

Дочь: von Hohenlohe-Weikersheim (von Hohenlohe-Weikersheim) Elisabeth

Мать ребёнка: zu Hohenlohe-Weikersheim (von Hanau-Münzenberg) Elisabeth

Смерть
15.06.1429
Похороны
Неизвестно

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