Логинова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логинова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Логинов Владимир Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логинова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Логинов Владимир Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Владимир Викторович

Смерть
Неизвестно

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